Polonia cuestiona las aspiraciones de Ucrania a la UE por "glorificar a bandidos y asesinos"

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki (archivo) - Europa Press/Contacto/Roman Koziel

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente polaco, Karol Nawrocki, ha reprochado este sábado de nuevo a Ucrania la repatriación del histórico líder ultranacionalista y colaboracionista nazi Andri Melnik para su reinhumación con honores en Kiev y ha cuestionado las aspiraciones de Kiev a la UE por "glorificar a bandidos y asesinos".

"Lamentablemente el presidente (ucraniano Volodimir) Zelenski ha demostrado que Ucrania tiene una mentalidad de glorificar a bandidos y asesinos del Ejército Insurgente Ucraniano y no está lista para formar parte de la familia europea", ha afirmado Nawrocki en declaraciones a la prensa.

Para el mandatario polaco "no hay lugar en la familia europea para bandidos y asesinos que mataron a mujeres y niños, que asesinaron a polacos". "Tales bandidos no deben ser glorificados y el EIU no puede ser glorificado", ha añadido.

Zelenski encabezó el pasado lunes la ceremonia de reinhumación de Melnik, colaborador de la Alemania nazi, una semana después de que sus restos mortales, junto a los de su esposa, Sofía, fueran repatriados desde Luxemburgo.

Melnik formó parte de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (UON) --prohibida en Rusia--, una controvertida organización política de corte fascista, ensalzada por su lucha contra el dominio soviético y la ocupación polaca, siendo colaboracionista de la Alemania nazi durante varias fases de la II Guerra Mundial.

Acusado de estar detrás de la matanza de judíos y polacos durante este periodo, finalmente fue repudiado por los propios nazis, que se negaban al reconocimiento de un Estado ucraniano independiente y le encerraron durante algunos meses en un campo de concentración en 1944.

El traslado de los restos de Melnik forma parte de las políticas de repatriación que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Zelenski, que incluyen otras figuras controvertidas del nacionalismo ucraniano como Yevguén Konovalets.