Polonia defiende a Trump y antepone Ucrania a Groenlandia: "Este es el principal problema de Europa"

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha defendido este miércoles que su homólogo estadounidense, Donald Trump, es el "aliado más importante" para la seguridad de Europa, que actualmente pasa por el apoyo a Ucrania. "Este es el principal problema", ha asegurado en una intervención en el Foro Económico Mundial en Davos.

"La solidaridad en Europa es necesaria, pero también es necesario construir buenas relaciones transatlánticas", ha valorado, insistiendo en el "gran aliado" que es Trump, en un mesa redonda en la que también han participado el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Estados Unidos es el aliado más importante de Polonia", ha reiterado el presidente polaco, quien considera que a pesar de la crisis en Groenlandia, que espera se resuelva por vía diplomática, la guerra de Ucrania sigue siendo "el principal problema de Europa" y "todo el mundo libre", recoge la agencia PAP.

En esa línea se ha manifestado también el secretario general de la OTAN, subrayando que Ucrania "debería ser la prioridad número uno" y que sería muy preocupante que se perdiera de vista ese objetivo.