Polonia denuncia una nueva intrusión en su espacio aéreo de globos llegados desde Bielorrusia

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Polonia ha denunciado este jueves una nueva intrusión en su espacio aéreo de globos llegados desde Bielorrusia, una situación que llevó a Varsovia a imponer brevemente unas restricciones de vuelo en la zona, si bien ha descartado que existiera amenaza alguna para el país.

Así, ha manifestado en un comunicado publicado en redes sociales que "el vuelo de todos los objetos fue seguido continuamente por los radares de las Fuerzas Armadas polacas", antes de recalcar que las restricciones "tenían naturaleza preventiva y van en línea con los procedimientos aplicables".

"A partir del análisis llevado a cabo, incluidas características de vuelo, velocidad y dirección de los objetos, se considera que eran globos que se movían en línea con las condiciones meteorológicas. No se identificó una amenaza a la seguridad del espacio aéreo de Polonia", ha destacado.

En este sentido, ha incidido en que el Ejército polaco "está en contacto constante con los servicios e instituciones pertinentes" y ha agregado que este tipo de sucesos "son parte de un abanico de actividades híbridas que sufre Polonia desde el flanco oriental".

La Oficina de Seguridad Nacional de Polonia ya denunció a finales de diciembre de 2025 que estos incidentes con globos con mercancía de contrabando procedentes de Bielorrusia suponen "una provocación disfrazada de contrabando".

Varios países vecinos de Ucrania, que desde febrero de 2022 sufre una invasión militar rusa, han denunciado que Moscú ha puesto en marcha una guerra híbrida, que incluye incidentes de este tipo para desestabilizar la situación en la frontera. Al envío de contrabando se suma un aumento de la migración irregular que llega desde Bielorrusia para cruzar a Estados de la Unión Europea.