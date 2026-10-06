Polonia desplegará sistemas de defensa Patriot en la frontera con Ucrania

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministro de Defensa de Polonia. - Dominika Zarzycka / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Polonia ha anunciado este martes que ubicará sistemas de defensa Patriot en la provincia de Lublin, en la frontera con Ucrania, en respuesta al aumento de los incidentes de seguridad con drones rusos, que ha provocado ya en varias ocasiones el despliegue de su Fuerza Aérea.

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha explicado que el objetivo es "proteger la provincia de Lublin" y ofrecer seguridad tanto a la población como a los servicios de transporte aéreos, a menudo interrumpidos por los sistemas de alertas, según recoge la radio polaca.

De igual forma, el ministro ha anunciado también el despliegue de tropas militares en la región, incluidas unidades no tripuladas, en particular en las localidades de Bilgorae, Lukuva y Poniatova.

El anuncio coincide con el de la llegada de nuevos sistemas Patriot procedentes de Suecia, tal y como ha revelado el primer ministro de ese país, Ulf Kristersson, para encargarse de la protección del centro logístico que la OTAN tiene en Rzeszów, en el sur de Polonia, desde donde se gestiona las entregas de ayuda a Ucrania.

La misión sueca remplaza a la neerlandesa y llega además con un centenar de efectivos, que se suman a los aviones de combate Gripen que han llegado en los últimos días al país para participar en las misiones de combate, según ha especificado el ministro de Defensa de Polonia.