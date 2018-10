Polonia estudia separar a los hijos de refugiados en el sistema educativo

Publicado 26/02/2018 17:48:17 CET

VARSOVIA, 26 Feb. (Reuters/EP) -

El Gobierno polaco ha anunciado que está preparando un programa de escolarización para menores refugiados ajeno al sistema educativo público genérico para fomentar su educación, aunque ya han surgido voces críticas que alertan del riesgo de crear ghettos.

Los hijos de los refugiados que viven en centros de acogida normalmente son escolarizados en centros públicos, pero el Ministerio del Interior ha publicado en su página web un plan que especifica que las administraciones locales podrán decidir si mantienen la situación actual o envían a profesores a dar clase en los propios centros de acogida.

El partido gobernante, Ley y Justicia (PiS), mantiene una línea dura en política migratoria y rechaza aceptar la cuota pactada en la UE para acoger a refugiados a pesar de las presiones de Bruselas. En 2015 volvió a ganar las elecciones con un discurso xenófobo y de rechazo a los refugiados de países musulmanes porque "son portadores de enfermedades y parásitos" en palabras del líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski.

Un total de 1.450 personas viven en centros de acogida para refugiados en Polonia y 890 de ellos son menores de edad, según un portavoz de la Oficina para Extranjeros, Jakub Dudziak. La mayoría de las solicitudes de asilo en Polonia proceden de Chechenia, una región rusa de mayoría musulmana.

"Algunos niños extranjeros no aprenden ni yendo a la escuela porque están muy lejos de sus compañeros polacos y tampoco tienen material escolar", señala el proyecto de Interior. "Estos factores tienen un efecto negativo y desmotivador no solo en los niños extranjeros, que no quieren ir al colegio, sino también en los niños polacos", añade.

Ante las críticas, el Ministerio del Interior ha matizado que se modificará la propuesta, ya que "no busca excluir a los niños de los extranjeros (...), sino solo aportar una fase preparatoria de apoyo antes de que los niños entren en el colegio".