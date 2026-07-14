Polonia intercepta un avión de reconocimiento ruso en espacio aéreo internacional sobre el mar Báltico

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministro de Defensa de Polonia. - Europa Press/Contacto/Roman Koziel

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha informado este martes de que un avión de reconocimiento ruso modelo Il-20 ha sido interceptado en aguas internacionales del mar Báltico por dos cazas polacos.

Kosiniak-Kamysz ha detallado que el incidente se ha producido alrededor del mediodía de este martes, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Ustka, en el norte de Polonia, y que tras contactar con él, el avión ha emprendido la vuelta a Rusia.

"Este es el primer intento ruso en mucho tiempo de acercarse a nuestra frontera marítima para identificar nuestros sistemas de defensa aérea", ha destacado el ministro de Defensa, que ha incidido en que episodios como el de este martes son una muestra de la hostilidad de Moscú hacia los países de la OTAN.

Asimismo, ha considerado que es también un recordatorio "de lo peligroso que es Rusia" para todos aquellos "que intentan distorsionar la realidad" haciendo creer que la guerra en Ucrania ha acabado y que ya no es necesario ayudar, según ha dicho en una rueda de prensa, que recoge la agencia estatal de noticias PAP.

"Todos aquellos que, en la guerra entre Ucrania y Rusia, intentan equiparar al agresor con la víctima y pretenden cambiar la actitud respecto a la ayuda a quienes se defienden, y por ende, a quienes defienden a Europa, deberían volver a ver lo que está sucediendo y reconsiderar su postura", ha incidido el ministro, en lo que podría parecer una alusión velada a la oposición polaca.

Las Fuerzas Armadas polacas han aclarado en un comunicado que la aeronave rusa viajaba sin plan de vuelo presentado y con el transpondedor desactivado, pero que en ningún momento violó el espacio aéreo de Polonia.

"Este tipo de intercepciones constituyen un elemento estándar del sistema de seguridad del espacio aéreo. Su objetivo es la identificación y el control de objetos que no cumplen con los procedimientos internacionales de vuelo", ha detallado el Mando Operacional de las Fuerzas Armadas.