Polonia intercepta un avión de Rusia sobre el Báltico y convoca al embajador ruso por el impacto del misil

Avión de reconocimiento ruso Il-20 sobre el mar Báltico interceptado por Polonia a 31 de julio de 2026. - MINISTERIO DE DEFENSA DE POLONIA / X

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha anunciado este viernes que las Fuerzas Aéreas del país han interceptado un avión ruso sobre el mar Báltico en un nuevo derrame del conflicto de Ucrania tras el impacto ayer de un misil ruso que ha llevado al Gobierno polaco a convocar al embajador de Rusia como protesta.

La intercepción del avión ruso ha ocurrido antes del mediodía, cuando un par de F-16 se han aproximado a un avión de reconocimiento ruso Il-20 que "realizaba un vuelo en el espacio aéreo internacional sin plan de vuelo y con el transpondedor desactivado", en referencia al sistema de posicionamiento.

El ministro ha asegurado que en ningún caso el avión ruso ha violado el espacio aéreo del país.

Por otro lado, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha confirmado la convocatoria del embajador ruso "en relación al misil que impactó ayer sobre territorio polaco", según ha anunciado en redes sociales.

Sobre el misil, el ministro de Defensa ha precisado, también este viernes, que la investigación sobre los restos ha revelado que fue construido en el segundo trimestre de este año en una fábrica cerca de Moscú.

A su entender, este dato implica que "Rusia está utilizando misiles producidos en tiempo real para el bombardeo de Ucrania" lo que "confirma la información de que las reservas de guerra rusas se han agotado".

"Por eso, cada ayuda a Ucrania acerca a ese país al final de la guerra. Y esto es extremadamente importante para nuestra seguridad", ha añadido.