El primer ministro polaco, Donald Tusk - Damian Burzykowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han abierto una investigación tras confirmarse este viernes la caída de un objeto volador no identificado en Nowy Lipowiec, en el condado de Biugoraj (sureste), tras una presunta incursión en el espacio aéreo polaco. Las autoridades están comprobando también informaciones sobre posibles accidentes de otros objetos en la región.

Un equipo de fiscales de la sección de Asuntos Militares Fiscalía del distrito de Lublin se ha desplazado inmediatamente hasta el lugar, donde se ha asegurado la zona y se están recopilando pruebas mediante los procedimientos "urgentes" previstos en el Código de Procedimiento Penal polaco. El operativo cuenta con la participación de la Policía Militar, la Policía y el Servicio de Contrainteligencia Militar (SKW).

La Fiscalía, a través de su portavoz, Marcin Kozak, ha señalado que ofrecerá información sobre los primeros resultados cuando concluyan las actuaciones más apremiantes.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha convocado una reunión con ministros, representantes del Ejército y responsables de los distintos servicios de seguridad, tras recibir informes del Ministerio del Interior sobre la vulneración del espacio aéreo.

No obstante, ha asegurado que la situación de seguridad en Biugoraj y ha confirmado que ha los servicios competentes trabajan sobre el terreno, asegurando que "actualmente no existe ninguna amenaza desde el aire".

Previamente, el Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas polacas había comunicado la detección de una posible incursión de objetos aéreos no identificados y el traslado de la alerta al Centro Gubernamental de Seguridad. El organismo explicó que estaba contrastando los registros de los sistemas de radar para confirmar los hechos y determinar si era necesario adoptar medidas frente a una posible amenaza, pidiendo a la población que siguiera las instrucciones oficiales.

KIEV VINCULA EL INCIDENTE A UN ATAQUE RUSO CONTRA UCRANIA

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha vinculado el incidente con un "ataque masivo" ruso contra Ucrania y ha advertido de que "otra violación del espacio aéreo polaco" evidencia el peligro que la agresión de Moscú supone para Europa y la comunidad transatlántica.

Sibiga ha contrapuesto las declaraciones rusas sobre una "nueva arquitectura de seguridad europea" con los ataques de misiles y drones que, a su juicio, debilitan el orden existente en el continente. En este sentido, ha defendido que el primer paso para reforzarlo sería detener estas ofensivas y ha subrayado que Ucrania constituye "la primera línea de defensa" frente a la amenaza rusa.

El jefe de la diplomacia ucraniana ha reclamado asimismo aumentar la presión sobre Rusia, reforzando las capacidades de defensa aérea de Ucrania e impulsando los esfuerzos de paz. Además, ha expresado la solidaridad de Kiev con Polonia y con su población, al tiempo que ha ensalzado la colaboración de ambos países para facilitar la asistencia necesaria en la investigación y evitar que se repitan incidentes de este tipo.

Las declaraciones de Sibiga llegan después de que al menos cinco personas hayan muerto este viernes a causa de un ataque masivo con misiles balísticos y drones lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, donde los impactos han dañado tres puentes sobre el río Dniéper, y una estación de tren en la ciudad de Leópolis, situada en el oeste del país.