Archivo - El caza sueco JAS 39 Gripen. - Jonas EkstrÃMer/Tt / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Suecia han confirmado este viernes que sus fuerzas, encuadradas en la misión de seguridad aérea de la OTAN, se activaron durante la noche para responder a las violaciones del espacio aéreo en Polonia, país que ha denunciado tres incidentes distintos atribuidos a Rusia en los que ha identificado al menos un misil de crucero J-101.

"Las Fuerzas Aéreas suecas participaron la noche pasada en una operación de defensa antiaérea utilizando aviones JAS Gripen, con el objetivo de proteger el espacio aéreo polaco tras la detección de varios objetos no identificados", ha indicado la Embajada sueca en Polonia replicando un comunicado de las Fuerzas Armadas suecas.

Según explica, la operación duró varias horas y se llevó a cabo "en condiciones difíciles". "Requirió tanto reabastecimiento en vuelo después del anochecer como la preparación de aviones de combate suecos en una base aérea avanzada en Polonia", ha detallado, apuntando que participaron también cazas polacos F-16, aviones de alerta temprana, así como un avión neerlandés de reabastecimiento en vuelo, para proteger el espacio aéreo de los países de la OTAN.

Esta acción "demuestra la disposición sueca a actuar, la solidaridad aliada y la importancia de la participación en la defensa colectiva de Europa". "Junto con nuestros aliados en Polonia, despegamos aviones de inmediato para defender el espacio aéreo común", ha señalado el comunicado.

Tras la alerta aérea, el ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informó de la localización de un misil J-101 en territorio polaco, horas después de que un "objeto no identificado" irrumpiese a primera hora de este viernes en el espacio aéreo del país, al tiempo que investiga incidentes similares en otras dos localidades que atribuye a Rusia.