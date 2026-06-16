Polonia investiga la muerte en un tiroteo de un caricaturista y activista crítico con Putin

El artista y activista ruso Semion Skrepetski recorre el centro de Berlín durante una acción con motivo del Día de Rusia. - Europa Press/Contacto/Vasily Krestyaninov

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Polonia ha abierto una investigación por la muerte este lunes a tiros del ciudadano ruso Semion Skrepetski, sobrenombre de un caricaturista conocido por su activismo crítico con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El episodio ha tenido lugar en Biala Podlaska, ciudad del este de Polonia, y las primeras hipótesis conducen a un asesinato que se produjo a primera hora del lunes cuando la víctima fue disparada a quemarropa a la salida de su vivienda.

"Si alguien se acerca a una persona en la calle y dispara, todo indica que planeaba matarla. Sin embargo, aún desconocemos los motivos del agresor", ha afirmado un portavoz policial a la cadena polaca TVN24.

Según informaciones no oficiales que apuntan otros medios, las autoridades habrían detenido cerca del consulado bielorruso en la misma ciudad a uno de los sospechosos del ataque que sería de nacionalidad bielorrusa.

En todo caso, la víctima es un artista conocido por su oposición a Putin que llevaba desde 2021 viviendo en Polonia. Su popularidad se debe a caricaturas satíricas y mordaces sobre los líderes rusos a los que retrata como corrupta y autoritaria. Recientemente había participado en manifestaciones y eventos artísticos en Berlín, capital de Alemania, centrados en llamar la atención de la opinión pública occidental sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania.