Polonia no enviará a Ucrania las armas que adquiera bajo el programa SAFE de la UE

Archivo - Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministro polaco de Defensa. - Europa Press/Contacto/Marcin Banaszkiewicz/Fotonew

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno polaco ha anunciado este martes que no entregará a Ucrania las armas que adquiera a través del programa SAFE (Acción para la Seguridad de Europa) de la Unión Europea, desmintiendo así las últimas informaciones que habían salido al respecto y que han calificado de "falsas".

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha zanjado que este fondo de ayuda "solo financia compras para las Fuerzas Armadas polacas", tal y como establece la legislación nacional. "Ningún equipo se enviará a Ucrania", ha dicho en una intervención ante la Cámara Baja del Parlamento.

Kosiniak-Kamysz ha destacado que este programa es una prioridad para el Gobierno y ha afeado a la oposición la difusión de información falsa, entre la cual está que este dinero iría a parar a la industria alemana. "Este es un programa polaco, concebido en Polonia y aprobado por la Comisión Europea", ha reiterado.

Así, el ministro de Defensa ha destacado que para finales de mayo ya se habían firmado 63 contratos con la industria armamentística polaca por valor de 120.000 millones de eslotis (unos 28.300 millones de euros) y que la segunda fase del plan contempla conjuntas compras con terceros países, según recoge la agencia PAP.

Hace ahora un mes, Polonia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en ratificar estos acuerdos de préstamos del programa SAFE, con los que prevén recibir unos 43.700 millones de euros para modernizar y reforzar la defensa.

A través del programa SAFE se conceden préstamos a largo plazo con tipos de interés bajos para reforzar la infraestructura militar y estratégica de los países de la UE, adquirir armas y desarrollar tecnologías cibernéticas y de defensa.