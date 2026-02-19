Polonia pide a sus ciudadanos que abandonen Irán "inmediatamente" ante la posibilidad "muy real" de conflicto

Archivo - El primer ministro de Polonia, Donald Tusk. - Leon Neal/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Polonia ha reclamado este jueves a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país "inmediatamente" dado que "la posibilidad de un conflicto es muy real", en medio del aumento del despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo a pesar de las últimas conversaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"Por favor, abandonen inmediatamente Irán y no vayan a este país bajo ninguna circunstancia", ha dicho el primer ministro polaco, Donald Tusk, según ha recogido el diario polaco 'Rzeczpospolita'. "No quiero asustar a nadie con los posible acontecimientos, pero todos sabemos de lo que estoy hablando", ha agregado.

Así, ha afirmado que "puede que en unas pocas horas la posibilidad de una evacuación no sea posible". "Toménse esto en serio. Abandonen inmediatamente Irán y eviten viajar allí, ya que nadie podrá garantizar evacuaciones en caso de conflicto", ha zanjado.

Estados Unidos e Irán han mantenido durante las últimas dos semanas dos rondas de contactos indirectos mediados por el Gobierno omaní, en Omán y en Suiza, sin que por ahora hayan alcanzado un acuerdo y en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque en caso de que la vía diplomática no fructifique.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.