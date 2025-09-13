Polonia y Rumanía hacen despegar sus cazas por la presencia de más drones

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Aéreas de Polonia han hecho despegar a varios cazas debido a la presencia una vez más de drones en regiones cercanas a la frontera del país. También Rumanía ha movilizado aviones de combate tras detectar un dron.

La alerta polaca ha sido levantada sobre las 18.30 horas, dos horas después de su activación. "El estado de emergencia ha sido levantado. Quiero dar las gracas a todos los implicados en la operación, en el aire y en tierra. Seguimos vgilantes", ha publicado el primer ministro polaco, Donald Tusk, en su cuenta en X.

La alerta y el despegue de los cazas ha obligado a cerrar las operaciones del Aeropuerto de Lublin, aunque ya se ha recuperado la normalidad.

También en la región de Tulcea, en el este de Rumanía, se ha movilizado a dos cazas F-16 con base en Fetesti tras detectarse un dron este mismo sábado. El Ministerio de Defensa rumano ha informado de que el dron no ha sobrevolado ninguna zona habitada y que no suponía ninguna amenaza.

Estos incidentes se producen después de la localización de restos de drones rusos en hasta 17 municipios, la mayoría en Lublin, en la noche del 9 al 10 de septiembre, lo que provocó la activación por parte de Varsovia de la OTAN.