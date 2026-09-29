Polonia vaticina meses "muy difíciles" mientras las acciones de Rusia sobre Ucrania se acercan a la frontera

Donald Tusk, primer ministro de Polonia. - Damian Burzykowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha vaticinado este martes que el país tiene por delante "semanas y meses muy difíciles" debido a que las acciones de Rusia contra Ucrania "se están produciendo cada vez más cerca" de la frontera.

"Cada noche y día tenemos que hacer despegar repetidamente a nuestros aviones, ya que los ataques rusos cerca de la frontera polaca, en particular contra los pasos fronterizos y la infraestructura cercana a la frontera, se han vuelto constantes", ha denunciado Tusk antes del consejo de ministros de este martes.

Así, ha incidido que el comportamiento "cada vez más agresivo" de Rusia hacia Ucrania está afectando a la región, una advertencia que va en la línea de lo que han venido denunciando otros países del entorno acerca de un aumento de las acciones de guerra híbrida de Moscú para desestabilizar esta parte del continente.

Tusk ha incidido en las alertas aéreas motivadas por una posible amenaza rusa, entre ellas este lunes en la provincia Lublin mientras se producía un bombardeo ruso sobre Ucrania. Si bien no se registró ninguna violación del espacio aéreo, un dron cayó cerca de un puesto de control al otro lado de la frontera.

No obstante, ha reafirmado que las autoridades y los servicios especiales de Polonia están "muy centrados en garantizar que no ocurra nada malo" en su lado de la frontera, según recoge la agencia estatal de noticias PAP.

Aquel dron ruso impactó a unos dos kilómetros del paso fronterizo de Yahidin, cerca de Dorohusk, una localidad que linda con Ucrania, provocando que dos aviones de la Fuerza Aérea polaca tuvieran que ser movilizados, si bien finalmente regresaron a sus bases sin haber tenido que intervenir.