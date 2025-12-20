Un portavoz de Clinton dice que el expresidente no tiene nada que ver con la red de tráfico de menores de Epstein

Bill Clinton con una joven no identificada en una piscina de burbujas; imagen divulgada por el Departamento de Justicia de EEUU en relación al caso Epstein, el 19 de diciembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Department Of Justice

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un portavoz del expresidente de EEUU Bill Clinton ha asegurado que su superior en modo alguno estaba vinculado a la red de tráfico de menores liderada por el financiero Jeffrey Epstein y que la profusión de imágenes del exmandatario en los documentos desclasificados este viernes por el Departamento de Justicia no son más que una estratagema de Donald Trump, amigo de Epstein, para desviar la atención.

Clinton aparece en varias de las nuevas imágenes publicadas el viernes, entre ellas una en la que aparece flotando en una piscina de burbujas acompañado de una joven oculta tras el habitual rectángulo negro empleado para proteger identidades. En otra, está sentado en un avión privado con otra joven rubia, igualmente anónima, en su regazo.

En relación a esta divulgación del Departamento de Justicia, el portavoz de Clinton, Angel Ureña, critica que "la Casa Blanca no ha estado ocultando estos archivos durante meses solo para publicarlos un viernes por la noche para proteger a Bill Clinton: se trata de protegerse de lo que venga después, o de lo que intentarán ocultar para siempre".

"Pueden publicar todas las fotos granuladas de más de 20 años que quieran, pero este asunto no va de de Bill Clinton. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará", ha añadido Ureña en su mensaje publicado en su cuenta de X.

El portavoz de Clinton dice que "hay dos tipos de personas en este caso: el primer grupo no sabía nada y cortó con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz, y el segundo grupo continuó su relación con él después. Estamos en el primero".

"Ningún intento de demora del segundo grupo cambiará eso. Todo el mundo, especialmente los MAGA", ha afirmado en referencia a los simpatizantes del movimiento ideológico de Trump (Make America Great Again) "espera respuestas, no chivos expiatorios".

El líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha acusado este sábado al Departamento de Justicia de incumplir la ley, tras la publicación de parte de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein de la que faltan documentos y muchos de los publicados han sido censurados tapando caras en las fotografías y ocultando partes de documentos escritos, entre ellos el caso ante el gran jurado, clave para señalar a los culpables de abusos.

Algunos políticos republicanos como el representante por Kentucky Thomas Massie, que ha liderado la campaña por la aprobación de la ley junto con el congresista demócrata Ro Khanna, también han criticado los pasos dados por el Departamento de Justicia. Ambos esgrimen que la ley que impulsan estaba concebida precisamente para impedir censuras como la que ha efectuado el Departamento de Justicia.