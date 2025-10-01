Portugal apela al "sentido de responsabilidad" de Israel y la flotilla para evitar incidentes

Montenegro reconoce la existencia de "peligro", pero no confirma que Israel haya garantizado la seguridad de los portugueses que viajaban en la flotilla

COPENHAGUE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha apelado este miércoles al "sentido de la responsabilidad" de Israel y la Global Sumud Flotilla, que se acerca cada vez más a la Franja de Gaza en medio de las peticiones de varios gobierno europeos para que den marcha atrás y eviten incidentes aún mayores.

"Creo que es necesario que mantengamos la cabeza fría, que haya mucho sentido de la responsabilidad de todas las autoridades involucradas y también de las propias personas que quieren tener una iniciativa, una intervención que quiere producir un efecto y que esperamos no sea manchado por ningún incidente", ha dicho.

Montenegro ha reconocido que existe cada más "peligro" a medida que la flotilla se acerca a las costas del enclave palestino y ha defendido que Portugal ha hecho "lo que era adecuado hacer das las circunstancias".

"Estamos en contacto con otros Estados y socios que están interviniendo directamente en ese seguimiento, en particular Italia y también España", ha comentado el primer ministro portugués a la entrada de la reunión informal del Consejo Europeo, que se celebra este miércoles en Copenhague, la capital danesa.

Contactos que no ha querido confirmar, a pesar de la insistencia de la prensa, que haya mantenido con el Gobierno israelí para garantizar la seguridad de los portugueses que forman parte de la flotilla, entre ellos la diputada del Bloque de Izquierda, Mariana Mortágua.

"Hemos estado en contacto permanente con varios países, no voy a estar especificando, dentro de nuestras posibilidades", se ha limitado a decir.