Portugal solicitará una auditoría europea del sistema eléctrico en la Península Ibérica

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha anunciado este martes que su Gobierno creará una comisión independiente sobre el apagón y solicitará además una auditoría a nivel europeo para evaluar los sistemas eléctricos en la Península Ibérica y "determinar plenamente las causas que llevaron a esta situación".

"No escatimaremos esfuerzos para aclarar un problema grave que no se originó en Portugal", ha recalcado Montenegro, al término de un nuevo Consejo de Ministros dominado por el corte generalizado del suministro eléctrico y en el que el Gobierno ha acordado no prorrogar la declaración de crisis, que concluirá en la medianoche del martes al miércoles.

A nivel europeo, el Ejecutivo luso quiere que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la Unión Europea revise la situación del sistema eléctrico de los países afectados por el apagón, informa la agencia de noticias Lusa.

Dentro de Portugal, Montenegro ha anunciado la creación de una comisión técnica independiente para evaluar los mecanismos de preparación, gestión y recuperación ante situaciones de emergencia como la del lunes, no sólo en cuanto a infraestructuras energéticas sino también a nivel de protección civil o comunicaciones.

Será, según Montenegro, un grupo de siete personas conformado por cuatro expertos de diferentes sectores y tres miembros designados por el Parlamento, si bien esta comisión no echará a andar en ningún caso antes del arranque de la próxima legislatura, puesto que los portugueses están llamados a votar el próximo 18 de mayo.

"Tenemos tiempo, no es una comisión (...) para obtener resultados rápidos y apresurados", ha enfatizado el primer ministro, que ha puesto como ejemplo la investigación abierta tras los incendios forestales de 2017.