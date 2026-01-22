La Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi denuncia una redada en casa de su hermano en el noreste de Irán

Archivo - Una foto publicada por el Archivo de la Fundación Narges muestra a la Premio Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, tras ser puesta en libertad por motivos médicos en Teherán - -/Narges Foundation Archive/dpa - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi ha denunciado este miércoles que las fuerzas de seguridad iraníes han llevado a cabo una "redada" en casa de su hermano en Mashhad, en el noreste del país, en medio de la creciente "presión" de las autoridades sobre la familia de la activista, que lleva más de 40 días detenida pese a que su orden de arresto temporal ha expirado.

"Agentes de seguridad han registrado la casa de la familia de Narges Mohammadi en Mashhad, en el noreste de Irán. Esta redada se produce en medio de una escalada de presión sobre la familia de la galardonada con el Premio Nobel de la Paz", ha señalado en un comunicado en redes sociales, donde ha precisado que se trata del domicilio de su hermano.

Este registro ha tenido lugar más de un mes después de que Mohammadi fuese detenida de forma "ilegal" a principios del pasado diciembre. Desde entonces, "se le han denegado todas las visitas de su familia y su abogado y no ha tenido contacto telefónico", ha denunciado la Fundación Narges, que teme por el estado de salud de la disidente ante la falta de atención médica y dada la enfermedad cardíaca que padece.

En este sentido, la organización se ha hecho eco del testimonio de "un detenido recientemente liberado del Centro de Detención de Inteligencia de Mashhad (que) describió el estado físico de Mohammadi y de su compañero activista Pooran Nazemi como preocupante y destacó la necesidad de su liberación".

"Al seguir negándole sus derechos fundamentales, las autoridades iraníes están demostrando una vez más su violenta represión contra los presos políticos y sus familias", ha considerado, alegando que Mohammadi lleva 41 días bajo custodia, pese a que su orden detención temporal de un mes ha expirado.

La Fundación Narges ha pedido por ello la liberación "inmediata e incondicional" de Mohammadi, acusada presuntamente de "cooperar con el Gobierno israelí", así como la de "todos los presos políticos" en Irán.

La Premio Nobel de la Paz fue arrestada el pasado 14 de diciembre en el acto en memoria del abogado Josrou Alikordi, que falleció semanas antes en "extrañas circunstancias". Al menos 39 personas fueron detenidas durante el acto, según confirmó la Fiscalía de la ciudad iraní de Mashhad. Entre los arrestados, además de la Premio Nobel de la Paz, estaría el hermano de Alikordi, Yavad Alikordi.

Mohammadi había sido puesta en libertad provisional en diciembre de 2024 a raíz de una solicitud por motivos médicos aprobada por la Fiscalía de Teherán. Meses antes, en octubre, era hospitalizada después de que su familia denunciara que las autoridades iraníes llevaban más de dos meses impidiendo que recibiera tratamiento pese al deterioro de su estado de salud.

Desde que fuera puesta en libertad temporal, su círculo cercano ha advertido de que corría el riesgo de ser enviada nuevamente a la cárcel. La activista, que ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida entre rejas, ha sufrido múltiples infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022.

Mohammadi ha sido condenada hasta en cinco ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel, fundamentalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta en Irán. La activista ha mostrado su apoyo en reiteradas ocasiones a las manifestaciones antigubernamentales por la muerte de Mahsa Amini.