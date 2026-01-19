Presentan una moción para destituir al presidente de Filipinas en medio de las protestas contra la corrupción

Archivo - El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. - Mohd Daud/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un diputado filipino ha presentado este lunes una moción para destituir al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., en medio de las protestas que han estallado en los últimos meses en el país ante un escándalo de corrupción que persigue al mandatario desde principios de año y en el que están implicados varios de sus aliados.

La moción --la primera de este tipo contra Marcos desde que asumió la Presidencia en 2022 y respaldada por el diputado Jett Nisay, del partido minoritario Pusong Pinoy-- acusa al presidente filipino de violar la Constitución, así como traicionar la confianza pública y de ser culpable por corrupción y traición.

El objetivo de la moción, según ha detallado el abogado André de Jesús, es que el presidente rinda cuentas por permitir el arresto del expresidente Rodrigo Duterte y su traslado a la Corte Penal Internacional (CIJ) en La Haya, Países Bajos, además de que responder por los escándalos de corrupción en el país asiático, según ha recogido el diario 'The Philippine Star'.

La portavoz presidencial, Claire Castro, ha cuestionado la moción, apuntando a que el diputado que la ha respaldado aparece en las investigaciones de la trama corrupta, que tiene en su centro una serie de proyectos de control de inundaciones financiados por el gobierno y valorados en unos 9.000 millones de euros.

"La Presidencia reconoce que la presentación de denuncias forma parte del proceso democrático previsto en nuestra Constitución. Respetamos este proceso y confiamos en que el Congreso, como rama del gobierno con igualdad de derechos, desempeñará sus funciones con honestidad, integridad y fidelidad", ha expresado.

Asimismo, ha asegurado que el presidente "respeta plenamente la Constitución y confía en la solidez" de las instituciones democráticas. "Seguirá gobernando, garantizando la continuidad de los servicios públicos y que la labor del gobierno se centre en mejorar la vida de nuestra ciudadanía", ha agregado.

Según las pesquisas, los contratistas privados de estos proyectos para controlar inundaciones en el país se apropiaron de parte de esta cantidad a través de "proyectos fantasma" y chapuzas en muchas zonas ahora devastadas por el reciente paso de los tifones 'Kalmaegi' y 'Fung-wong', que han dejado más de 250 muertos.

La investigación apunta a 37 poderosos senadores, miembros del Congreso y empresarios. El congresista Zaldy Co, quien ha huido del país tras ser señalado como sospechoso del enorme desfalco, aseguró que el presidente Marcos estaba implicado en la trama, unas afirmaciones desestimadas por el gobierno como "especulaciones".