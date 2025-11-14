La Presidencia siria niega que Al Shara cooperara con la coalición internacional contra Estado Islámico desde 2016

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Siria ha negado este viernes que el jefe de Estado de transición, Ahmed al Shara, cooperara con la coalición internacional contra Estado Islámico desde 2016, cuando lideraba el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) bajo su nombre de guerra 'Abú Mohamed al Golani'.

"Aclaramos que Al Shara no coordinó ni cooperó con ninguna entidad extranjera al respecto, ni emitió ninguna directiva relacionada con dicha cooperación. Todas las decisiones adoptadas en aquel momento fueron decisiones internas independientes, tomadas sin coordinación ni solicitud alguna de ninguna parte extranjera", ha manifestado en un comunicado recogido por la agencia de noticias SANA.

Esta aclaración ha llegado después de que Damasco informara de que recientemente había firmado un acuerdo de carácter político --que hasta el momento no incluye elementos militares-- con la mencionada coalición, liderada por Estados Unidos, confirmando así su "papel como socio en la lucha contra el terrorismo y el apoyo a la estabilidad regional".

Al Shara fue recibido esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un acercamiento que le ha convertido en el primer mandatario de Siria en visitar Washington desde la independencia del país en 1946.