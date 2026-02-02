La presidenta electa de Costa Rica promete "cambios" en los partidos políticos y en la libertad de prensa

La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la Presidencia de Costa Rica, Laura Fernández - Europa Press/Contacto/Francisco Canedo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la Presidencia de Costa Rica, Laura Fernández, ha declarado este domingo la inauguración de la "Tercera República" tras ganar las elecciones con el 48,51% de los votos, y ha prometido "cambios" con respecto a "la forma en que actúa la oposición al gobierno y los partidos políticos", encuadrando también la libertad de prensa en que preste "un servicio a la sociedad".

A la luz de los resultados electorales que le han concedido la Presidencia ya en la primera vuelta, Fernández ha celebrado ante la militancia del PPSO el "mandato claro" de las urnas y ha prometido un cambio "profundo e irreversible", anunciando la inauguración de "la Tercera República" en un discurso recogido por la cadena Teletica.

Sus palabras se enmarcan en la oposición al que fuera gobierno de facto conocido como Junta Fundadora de la Segunda República, instaurado por un grupo de revolucionarios que, tras una guerra civil que dejó cerca de 2.000 muertos, rigió el país durante 18 meses, hasta la celebración de elecciones que ganó Otilio Ulate Blanco. Aquel periodo también estuvo marcado por la abolición del Ejército, así como por la creación del Tribunal Superior Electoral, el sufragio femenino y el cese de la segregación racial.

"Lo que se llamó la Segunda República, en 1948, en campos de batalla abnegados por la sangre de nuestros padres y hermanos, ha quedado en el pasado por la voluntad expresa del pueblo de Costa Rica, por eso nos toca a nosotros edificar la Tercera República, por eso y para eso se instalará el nuevo gobierno", ha proclamado Fernández, apuntando que le "toca" a su ejecutivo "articular el cambio".

La conservadora ha querido "vaticinar que uno de los cambios más significativos de la Tercera República que hoy se inaugura, será relativo a la forma en que actúa la oposición al gobierno y los partidos políticos en general". "Los que hoy no fueron favorecidos en las urnas tienen una gran responsabilidad con el futuro de la patria y mi gobierno les concederá los espacios pertinentes para que cumplan los deberes cívicos y políticos", ha agregado.

"En esta Tercera República, como demócrata que soy, creo que la prensa debe ser auténticamente libre para cumplir su labor cotidiana de informar sobre el acontecer y que la libertad de prensa, así entendida, comprende el deber y el derecho a la crítica periodística", ha afirmado en cuanto a los medios de comunicación, antes de defender, simultáneamente, "que el periodismo es en esencia y por definición un servicio a la sociedad".

Fernández se ha pronunciado de este modo tras recibir la felicitación por su victoria electoral del actual mandatario, Rodrigo Chaves, de cuyo gabinete formó parte primero como ministra de Planificación Nacional y Política Económica y después como responsable de Presidencia, hasta que renunció en enero de 2025 para presentar su candidatura.

En su conversación, recogida también por Teletica, Chaves le ha prometido a su sucesora "una transición sin costuras de ningún tipo" para que llegue a la Presidencia el 8 de mayo ya "con impulso". Fernández, por su parte, le ha expresado su "profundo respeto por lo construido y lo avanzado" durante su mandato.