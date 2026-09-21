La presidenta de Moldavia convoca una reunión del Consejo de Seguridad ante la grave crisis energética

Archivo - La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, en una foto de archivo. - Carl Court/Pa Wire/Dpa - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha convocado este lunes una reunión del Consejo Supremo de Seguridad para abordar las posibles medidas a adoptar en respuesta a la grave crisis energética que atraviesa el país de cara al invierno.

"La presidenta dirigirá este lunes una reunión del Consejo Supremo de Seguridad. La agenda incluye el impacto de la crisis energética internacional en Moldavia y las medidas para fortalecer la estabilidad energética nacional antes de la temporada de frío", ha indicado la propia Presidencia en un comunicado.

Está previsto que tras el encuentro Sandu dé una rueda de prensa sobre las 15.30 horas (hora local) a medida que crece la incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos por la llegada del frío y el aumento de los precios del gas, que están sufriendo un fuerte encarecimiento.

La crisis energética ha llevado al país a declarar sucesivos estados de emergencia, especialmente ante el recrudecimiento de los ataques perpetrados por el Ejército ruso contra infraestructuras ucranianas, unos bombardeos que también acarrean consecuencias para Moldavia.

Además, ha llevado a Sandu a acusar a Rusia de provocar una crisis en la región separatista de Transnistria, una situación que ha provocado una significativa reducción del suministro de gas a la zona y ha obligado a la central termoeléctrica de Cuciurgan a utilizar carbón para generar electricidad.