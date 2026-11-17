Archivo - Imagen de archivo de aviones no tripulados en un desfile militar en Chisinau - Vadim Denisov / Zuma Press / Europa Press
MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha denunciado que un avión no tripulado ruso ha sobrevolado esta tarde la capital del país, Chisináu, como parte de un escuadrón de drones que ha "violado el espacio aéreo" moldavo.
"Esta tarde, varios drones rusos violaron nuestro espacio aéreo, uno de ellos sobre Chisináu, alarmando a los residentes. La guerra de Rusia amenaza a toda Europa", ha denunciado Sandu en redes sociales.
"Moldavia defiende la paz. Seguiremos presionando para que se impongan sanciones a Moscú, apoyando a Ucrania y construyendo nuestra defensa con nuestros socios", ha añadido.
El Gobierno moldavo denuncia que la incursión de drones rusos en su espacio aéreo se ha convertido en una constante de un tiempo a esta parte.
A finales del mes pasado, el primer ministro de Moldavia, Vasile Tofan, aseguró que el espacio aéreo de su país ha sido violado "más de cien veces" por drones y fragmentos de estos y otros proyectiles.
Por norma, el Gobierno moldavo acaba convocando al embajador ruso en Chisináu, Oleg Ozerov, para trasladarle su firme protesta ante estos incidentes.