El presidente de Argelia remodela parcialmente el Gobierno con cambios en las carteras de Hidrocarburos y Minas

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante una reunión en Argel en diciembre de 2024 (archivo) - Algerian Presidency Office Apai / DPA - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha llevado a cabo una remodelación parcial el Gobierno con cambios en las carteras de Hidrocarburos y Minas, sin dar explicaciones acerca de los motivos de los cambios, que afectan a dos sectores clave de la economía del país africano.

La Presidencia argelina ha indicado en un breve comunicado publicado en redes sociales que la decisión implica que Mohamed Arkab será el jefe de la cartera de Hidrocarburos, mientras que Karima Tafer estará al frente de la de Minas.

La remodelación parcial tiene lugar después de que el Gobierno desvelara la semana pasada que Tebune había dado orden para acelerar el sector minero de cara a que "la próxima etapa esté a la altura de la ambición de Argelia", lo que pasa por "una diversificación" de la economía del país africano.