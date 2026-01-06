El presidente de Azerbaiyán niega haber aceptado participar con tropas en la fuerza de estabilización en Gaza

Archivo - El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev - Europa Press/Contacto/Kristina Kormilitsyna

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha negado este lunes haber aceptado la participación de militares azeríes en una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza, tal y como estipula la segunda fase del plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino, después de que el embajador permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, citase al país caucásico como posible colaborador.

Aliyev ha esgrimido en una entrevista con varios medios de comunicación que no está claro si "se tratará de operaciones de mantenimiento de la paz o de imposición de la paz". "Por supuesto, no estamos preparados para la segunda opción y ni siquiera hemos considerado participar", ha aclarado, según ha recogido la cadena Azertag.

"Nunca hemos participado en operaciones de combate y no planeo participar en batallas fuera de las fronteras de Azerbaiyán", ha subrayado, en alusión a un escenario de "imposición de la paz". Al hilo, ha manifestado no tener "la intención de arriesgar la vida ni la salud de los azeríes por el bien de nadie".

El mandatario ha señalado que su Gobierno ha recibido "solicitudes" para involucrarse en la fuerza de estabilización y ha asegurado que las autoridades de Bakú han presentado a Estados Unidos un documento con 20 preguntas acerca de la propuesta de despliegue. "Hasta que se aclaren estas cuestiones, no se prevé la participación de Azerbaiyán en ninguna misión", ha incidido.

Asimismo, ha criticado al estadounidense Waltz, quien en noviembre manifestó ante el Consejo de Seguridad que la resolución que autorizaba la fuerza de estabilización en Gaza autorizaba a "una fuerte coalición de fuerzas de paz, muchas de ellas de naciones de mayoría musulmana como Indonesia, Azerbaiyán y otras, a desplegarse bajo un mando unificado".

"No dimos nuestro consentimiento y, a través de la vía diplomática, transmitimos a la administración estadounidense que tales declaraciones falsas son inaceptables y crean una imagen falsa", ha lamentado, agradeciendo la oportunidad de dar su versión, "en especial, cuando un alto funcionario de la diplomacia estadounidense hace declaraciones tan irresponsables y falsas".