El presidente de Bangladesh presenta su dimisión por motivos de salud

Archivo - Imagen de archivo de una escultura durante las fuertes protestas estudiantiles de Bangladesh. - Zabed Hasnain Chowdhury/SOPA Ima / DPA - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del país, Mohamed Shahabudin, ha presentado este viernes su dimisión alegando "problemas y complicaciones médicas" tras cumplir poco más de la mitad de su mandato y a tan solo unos meses del posible regreso al país de la ex primera ministra Sheij Hasina, que se encuentra exiliada en India y ha sido condenada a muerte por crímenes contra la humanidad.

"Sufro varias complicaciones de salud. No tengo nada más que añadir", ha recalcado el presidente, antiguo aliado de la propia Hasina, cuyo Gobierno cayó en 2024 tras unas fuertes protestas estudiantiles que se saldaron con miles de muertos, según informaciones recogidas por el diario 'The Daily Star'.

Previamente, varios de sus representantes se habían desplazado hasta el Parlamento con una carta en la que es reflejaba su petición para dejar el cargo. Shahabudin viajó a Londres el pasado mes de mayo, donde permaneció unos diez días.

Shahabudin juró como presidente en abril de 2023 ante la entonces presidenta del Parlamento, Shirin Sharmin Choudhury. Shahabudin fue el candidato de la Liga Awami de Hasina, formación que se encontraba en el poder y que ha sido ilegalizada a raíz de las fuertes protestas en el marco de la Ley Antiterrorista.

A finales de junio y en una entrevista a la cadena de televisión india NDTV, Hasina aseguró que volverá este año a Bangladesh e hizo hincapié en que su partido "no es una mera organización sino una fuerza". "Cualquier ataque contra las minorías es un ataque contra la independencia de Bangladesh", dijo entonces.

Hasina, que ha sido primera ministra en dos ocasiones --de 1996 a 2001 y de 2009 a 2024--, insiste en que el veredicto judicial en su contra "no forma parte de la Justicia" sino que es un movimiento "inconstitucional, ilegal y puramente político". "El aparato judicial ha sido instrumentalizado y utilizado para la venganza contra la Liga Awami", ha afirmado.