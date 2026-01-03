El presidente de Brasil denuncia el "inaceptable" ataque de EEUU y la captura de Maduro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha condenado este sábado el ataque militar y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que considera que "cruza una línea inaceptable".

"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional", ha apuntado Lula en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

El mandatario brasileño ha denunciado que este ataque supone "una flagrante violación del derecho internacional" y "un primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo".

Para Lula, "esta acción recuerda los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz".

Por ello insta a la comunidad internacional y en particular a la ONU a "responder de forma vigorosa a este episodio". "Brasil condena estas acciones y sigue a disposición para promover la vía del diálogo y de la cooperación".