El presidente de Chipre señala en el Día Nacional que seguirá la lucha por reunificar la isla

Archivo - Presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, en el Consejo de la Unión Europea, 19 junio 2026 - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ha señalado este jueves en el marco de la celebración del Día Nacional que el país continuará con la "lucha" por la lograr la reunificación de la isla, tras recalcar la "resistencia" del pueblo grecochipriota para avanzar con "seguridad" y "confianza" a pesar de la división del territorio.

Cuando se conmemoran los 66 años de la independencia de la isla del dominio británico, Christodoulides ha compartido en sus redes sociales un mensaje lleno de "orgullo" por los "logros del pueblo" grecochipriota, que ha avanzado en "condiciones adversas" con "voluntad, fortaleza y paciencia".

Así, el presidente chipriota ha afirmado que no se conformará con los "hechos consumados en la ilegalidad" y que continuará con la "lucha" por la lograr la reunificación de la isla.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte-- el 36,2% de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera a este último país.

En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí unos 35.000 militares.

Numerosos esfuerzos dirigidos por las Naciones Unidas a lo largo de las décadas para reunificar la nación del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado.

Sin embargo, en agosto de este año, el presidente de Chipre y el líder turcochipriota, Tufan Erhurman, acordaron reunirse al menos una vez por semana para impulsar las negociaciones que permitan alcanzar una solución pacífica al conflicto en la isla.