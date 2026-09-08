El presidente de Colombia levanta la suspensión generalizada de los permisos para el uso de armas

Archivo - Una pistola de la Policía colombiana (Archivo) - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros Salamanca

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha firmado este martes un decreto que levanta la suspensión generalizada de los permisos para el uso de armas de fuego en el país latinoamericano, si bien ha aclarado que esto no supone un empleo "indiscriminado" y que seguirán vigentes "estrictas" normas sobre armamento.

"La palabra de un hombre es su honor y yo tengo honor. Por eso, cumplo mi palabra, y durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas no hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse", ha explicado De la Espriella en un vídeo difundido en redes sociales.

El mandatario ha indicado que "el 99,9% de los delitos armados se cometen con armas "ilegales". "Los requisitos para portar armas siguen siendo muy estrictos: las personas tienen que reunir las condiciones físicas psíquicas y emocionales, así como no tener antecedentes ni problemas", ha detallado.

De la Espriella ha señalado que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre las autoridades colombianas han incautado 15.700 armas de fuego, de las que "14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos". Además, ha detallado que 980 armas aparecen vinculadas a las organización narcoparamilitares: 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros", ha precisado el mandatario en un mensaje en redes sociales, agregando que las autoridades quitarán todas las armas a los grupos criminales.