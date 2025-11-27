El presidente depuesto de Guinea Bissau llega "sano y salvo" a Senegal tras el golpe de Estado

Archivo - El presidente derrocado de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló - Liu Jie / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente depuesto de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ha llegado este jueves "sano y salvo" a Senegal tras el golpe de Estado perpetrado en la víspera por un grupo de militares, en plenas tensiones tras las elecciones del fin de semana, en las que tanto el mandatario derrocado como el principal candidato opositor reivindicaron su victoria.

El Gobierno senegalés ha informado de que ha fletado un avión --que ha permitido la "repatriación" de Embaló-- después de que el presidente de Senegal, Diomaye Faye, participara en la cumbre extraordinaria de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) con motivo de la situación en el país africano tras la asonada.

"Esta sesión ha adoptado, entre otras medidas, una firme condena del intento de toma de poder por la fuerza, un llamamiento al restablecimiento del orden constitucional y la liberación inmediata de Embaló y de todos los detenidos", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores senegalés, que añade que han creado un comité de mediación que supervisará la aplicación de las medidas.

En su intervención, Faye ha "enfatizado la absoluta necesidad de respetar el orden constitucional, proteger a la población y llevar a cabo todos los procesos electorales en un entorno pacífico y seguro, de conformidad con los mecanismos regionales establecidos". También ha reafirmado su disposición a colaborar con organismos institucionales para apoyar el diálogo y la estabilidad.

De hecho, Dakar ha explicado que, "desde el inicio de la crisis" ha "mantenido una comunicación directa con todos los actores relevantes en Guinea Bissau", centrándose en la liberación de Embaló y sus colaboradores, "así como de todas las demás figuras políticas detenidas, y en la reapertura de las fronteras".

El golpe de Estado fue perpetrado por militares durante la jornada del miércoles, un día después de que Embaló y el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, reivindicaran su victoria en las elecciones, tras lo que un portavoz del Ejército, Dinis N'Tchama, denunció un "plan de desestabilización en marcha" para justificar la asonada.

El hasta ahora jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de Guinea Bissau, Horta N'Tam, ha asumido ya el puesto como presidente interino del país para un periodo de transición de un año, según lo propuesto por la junta militar, conocida como Alto Mando Militar para la Restauración de la Seguridad Nacional y el Orden Público.

La votación, celebrada el domingo, tuvo lugar en calma y ante la ausencia del opositor Domingos Simoes Pereira, cuya candidatura fue descartada por las autoridades, lo que llevó a su partido, el influyente Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC-CV), a expresar su apoyo a Dias da Costa para intentar sacar a Embaló del cargo.