El presidente de Finlandia y el primer ministro de Noruega abordan con Putin el impulso diplomático en Ucrania

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store (izquierda), y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb (derecha), durante una reunión en Oslo el 20 de octubre de 2026 (archivo) - Cornelius Poppe / Pool/NTB/dpa

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, han mantenido este martes una conversación telefónica con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, para abordar las últimas discusiones en torno a una propuesta de paz en Ucrania, al hilo de la cumbre de la semana pasada en Oslo y el posterior desplazamiento a San Petersburgo del enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, para tratar el proceso.

La Presidencia de Finlandia y el Gobierno de Noruega han indicado en un comunicado conjunto que la llamada ha tenido lugar "en consulta con Ucrania" y ha confirmado que fue iniciada por Stubb y Store, quienes se encuentran en Helsinki, para "abordar la guerra de agresión rusa contra Ucrania y los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y promover la paz y la estabilidad en Europa".

"Finlandia y Noruega comparten frontera con Rusia y son firmes defensoras de Ucrania", ha dicho, antes de agregar que el objetivo de esta llamada fue transmitir a Putin "mensajes directos sobre futuras negociaciones que contribuyan a poner fin a la guerra", así como abordar las próximas reuniones en Emiratos Árabes Unidos (EAU), en formato trilateral y entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

Así, ha reseñado que Stubb y Store hablaron como "líderes de sus respectivos países" y no "en nombre de Europa en su totalidad", antes de defender que "Noruega y Finlandia siempre han promovido la paz y la seguridad en la región". "Ambos países tienen un interés compartido en la estabilidad y la predictibilidad en el mar Báltico y el Alto Norte de Europa".

En este sentido, Stubb ha hecho hincapié en que la conversación con Putin fue "franca y sustancial". "Somos países vecinos de Rusia. El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo sobre nuestra seguridad y la de Europa. Poner fin a la guerra requiere discusiones directas", ha argumentado.

Store ha reseñado además que la guerra en Ucrania, desatada por la orden de invasión firmada por Putin en febrero de 2022, ha tenido "enormes costes humanos y materiales", antes de ahondar en que "el sufrimiento y la destrucción impactará a varias generaciones". "Hemos subrayado en la llamada la importancia de una desescalada", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado que la conversación ha tenido lugar a primera hora del día, sin dar más detalles al respecto, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. "Sí, estamos preparando un comunicado", se ha limitado a decir ante las preguntas de la prensa sobre el contacto con ambos líderes europeos.