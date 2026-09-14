El presidente de Guatemala acusa a políticos y narcotraficantes de financiar bloqueos de carreteras

Archivo - El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo - Fernando Chuy / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha vinculado a políticos locales y narcotraficantes para financiar bloqueos de carreteras realizados en protesta por la subida de los precios del combustible en el país centroamericano.

"Por ejemplo, en Río Hondo, Zacapa, políticos locales se han coludido con actores del narcotráfico para pagarle a los participantes en los bloqueos. O Cuyotenango o Villanueva, donde actores políticos espurios, pandilleros en unos casos y crimen organizado en otros se han asociado para montar los bloqueos", ha declarado el mandatario en un discurso dirigido a la nación.

Al hilo, denunciando que "los intereses electorales espurios de unos y los intereses criminales de los otros convergen en estos casos para intentar desestabilizar al país", Arévalo ha anunciado que desde el Ejecutivo han emprendido "las averiguaciones correspondientes". "Denunciaremos ante el Ministerio Público a quienes incurran en estas acciones delictivas", ha agregado.

Asimismo, ha afirmado que ha instruido a la Policía a garantizar la libre circulación con apoyo del Ejército: "Nuestro Gobierno garantizará la libre locomoción y los servicios esenciales y tendrá tolerancia cero a quienes busquen vulnerar los derechos de los ciudadanos y la productividad del país", ha indicado, anotando que, con todo, sus operaciones deberán regirse por la Constitución.

El presidente guatemalteco, que ha evitado nombrar a ninguno de los supuestos políticos a los que ha hecho referencia, ha querido de todos modos separar estas supuestas alianzas de la sociedad del país, cuyo "malestar es real". "Y como su presidente me dirijo a ustedes con plena conciencia de la gravedad de la situación que como sociedad estamos enfrentando", ha expresado.

En este sentido, Arévalo ha afirmado que su Gobierno está buscando opciones para amortiguar el impacto de los precios de los hidrocarburos, apuntando a la aprobación en el Congreso de la República de la Ley para Precios Máximos al Consumidor.

En base a ella, ha explicado, el Ejecutivo dispondrá recursos para establecer precios máximo "comparables o incluso menores que en los países vecinos".

"Sobre todo, con esta medida se dará estabilidad al consumidor y al mercado, ya que aunque suba el precio internacional, el mecanismo permitirá que los consumidores no paguen más allá de esta suma", ha subrayado.