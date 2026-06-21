El presidente de Guinea prohíbe las exportaciones de oro en bruto para potenciar la economía nacional

Archivo - El líder golpista y presidente de transición de Guinea, Mamadi Doumbouya. - XINHUA / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Guinea, Mamadi Doumbouya, ha anunciado la prohibición de las exportaciones de oro en bruto, con el objetivo de impulsar el procesamiento local del metal y fortalecer la economía nacional.

Doumbouya ha hecho este anuncio durante una reunión con productores de oro industriales y artesanales, así como con oficinas de compra de oro que operan en el país de África Occidental.

"Guinea posee las segundas mayores reservas de oro de África Occidental, pero su oro sale del país diariamente en bruto para ser procesado, certificado y vendido en otros lugares", ha declaradoDoumbouya durante la reunión, transmitida por la estatal Radio Télévision Guinéenne.

"A partir de hoy, pongo fin a esta práctica: Guinea exigirá que su oro se procese dentro de sus fronteras. El oro en bruto ya no saldrá de Guinea", ha añadido.

Guinea, el mayor productor mundial de bauxita, también alberga importantes reservas de oro que son explotadas por empresas industriales como Société Aurifère de Guinée, filial de AngloGold Ashanti, así como por dos empresas semiindustriales y cientos de productores artesanales, recuerda Bloomberg.

Según el Ministerio de Minas y Geología, las exportaciones combinadas de oro de estos operadores totalizaron 22.142 kilogramos en el primer trimestre de este año. Guinea es el sexto mayor productor de oro de África, según el Consejo Mundial del Oro.

Doumbouya afirmó que el oro solo se exportará después de ser refinado en lingotes en una planta de reciente construcción en Conakry, la capital. "El oro guineano se fundirá, certificará y procesará en Guinea antes de ser exportado a los mercados internacionales", declaró.

"Cualquier operador que continúe exportando oro en bruto verá suspendida su licencia y rescindido su contrato minero", ha avisado.