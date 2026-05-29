El presidente de Hungría recurre a la Comisión de Venecia para resolver su disputa con el primer ministro

El presidente de Hungría, Tamas Sulyok, y el primer ministro Peter Magyar - David Balogh / Xinhua News / Europa Press / Contac

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hungría, Tamas Sulyok, ha recurrido a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para resolver su disputa con el nuevo primer ministro, Péter Magyar, que le ha presionado desde que asumió el cargo a principios de mayo para que dimita por su cercanía con el anterior jefe del Ejecutivo, Viktor Orbán.

"Los llamamientos sobre la destitución del jefe de Estado por motivos políticos y que, por tanto, resultan incomprensibles según las leyes, crean una situación seriamente contradictoria en el orden constitucional actual, que afecta negativamente al funcionamiento y a la autoridad de la institución presidencial de la República", ha indicado la Presidencia este viernes en un comunicado.

En este sentido, ha criticado que Magyar haya expresado "públicamente" sus preocupaciones sobre un posible veto "en el proceso legislativo necesario para obtener los fondos bloqueados de la Unión Europea", especialmente después de que el primer ministro haya amenazado con destituirle modificando la Constitución gracias a la mayoría de la que goza su partido, Tisza, en el Parlamento.

"El presidente de la República, como patriota, está comprometido a garantizar que Hungría reciba lo antes posible los fondos de la UE a los que tiene derecho y, en sus actividades hasta la fecha, nunca ha obstaculizado el correcto y eficiente funcionamiento de las ramas del poder", ha defendido, reiterando que sigue dispuesto, tal como lo ha hecho siempre, a cooperar con el Gobierno, el Parlamento y todos los órganos constitucionales.

"Si la legislación y la creación de leyes sirven para la aplicación y protección de los principios constitucionales y de la UE, y no se implementan en detrimento de estos, no hay razón para temer que el Jefe de Estado obstaculice o dificulte de ninguna manera la labor del poder legislativo democráticamente elegido", ha indicado la Presidencia.

Desde la victoria de Tisza en las elecciones parlamentarias del 12 de abril, el primer ministro ha pedido de forma reiterada la dimisión de Sulyok, argumentando que los altos cargos públicos vinculados a la era Orbán deberían abandonar sus puestos.

La Comisión de Venecia es el órgano asesor del Consejo de Europa en materia constitucional y permite ayudar a quienes solicitan su colaboración a adaptar sus estructuras jurídicas e institucionales a la normativa europea y a los valores democráticos.