El presidente de Irán insiste en que "no buscan armas nucleares" tras la ronda de conversaciones en Suiza

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha insistido este martes en que Teherán "no busca armas nucleares de ninguna manera" y está dispuesta a llevar a cabo "cualquier verificación" sobre su programa nuclear tras la ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos llevada a cabo durante la jornada en la ciudad suiza de Ginebra.
"Basándonos en la fatwa del líder supremo, desde una perspectiva doctrinal, no buscamos armas nucleares de ninguna manera, y estamos listos para cualquier verificación que quieran", ha señalado el presidente durante una entrevista recogida este martes por la agencia de noticias Tasnim.
No obstante, Pezeshkian ha afirmado que desde Teherán "no aceptan abandonar la industria nuclear" para otros fines, como los agrícolas, los industriales o los médicos. "¿En qué idioma tenemos que decir que no buscamos armas nucleares", ha reiterado.
Sus palabras se producen después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, haya señalado este martes que la segunda ronda de conversaciones indirectas han contado con "discusiones bastante serias" en comparación con la ronda anterior.
Irán ha desvelado un "acuerdo general sobre una serie de principios rectores" para abordar un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní. "Ahora tenemos un camino claro a seguir, lo que considero positivo", ha indicado.