El presidente de Irán ordena publicar las identidades de los muertos en las manifestaciones

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha ordenado publicar las identidades de aquellas personas que han fallecido en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron a finales de diciembre y que, según el balance oficial, son unas 3.000 personas, si bien organizaciones civiles apuntan a más de 6.000 víctimas mortales como consecuencia de la represión.

El jefe adjunto de prensa de la oficina presidencial, Mehdi Tabatabaei, ha anunciado a través de un breve mensaje publicado redes sociales que, por orden de Pezehskian, "se harán públicos los nombres y datos de todas las personas fallecidas en los recientes y trágicos sucesos".

"También se ha establecido un mecanismo para que cualquier información o declaración contradictoria pueda ser investigada y verificada exhaustivamente. Esta medida es una clara respuesta a los mensajes falsos y fabricados. Para exponer a cualquiera que mienta", ha añadido Tabatabaei.

Las autoridades iraníes han denunciado que hubo "terroristas" y "alborotadores" respaldados por Estados Unidos e Israel infiltrados en las protestas y que estas personas llevaron a cabo ataques para elevar la cifra de muertos, en la que figuran cientos de miembros de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de permitir a Trump cumplir su amenaza de intervenir militarmente contra el país.