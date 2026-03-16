El presidente de Israel amenaza a Irán con "más devastación" tras nuevos ataques

Archivo - El presidente de Israel, Isaac Herzog. - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha amenazado este lunes a las autoridades iraníes con "más devastación" durante una visita a una zona del centro del país que se ha visto afectada recientemente por los ataques iraníes en respuesta al lanzamiento, junto con Estados Unidos, de una ofensiva que comenzó el 28 de febrero.

En este sentido, ha acusado a Irán de estar utilizando bombas de racimo, y ha lamentado que se trata de un "arma de débiles". "Simplemente no entienden que lo que hacen solo trae más destrucción sobre ellos", ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación.

Así, ha mostrado el salón de una vivienda alcanzada por supuestos bombardeos de este tipo y ha condenado los ataques, si bien no es la primera vez que las autoridades israelíes acusan a Irán de hacer uso de bombas de racimo en un intento por sortear el sistema antimisiles israelí, conocido como 'Cúpula de Hierro'.

Las Fuerzas Armadas israelíes aseguraron el domingo que tienen planes para "al menos tres semanas más" de bombardeos sobre objetivos en Irán en el marco de la ofensiva conjunta y han dicho estar "listos" para "seguir al menos hasta la Pascua judía".

La ofensiva ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.