El presidente de Israel dice que sopesaría un perdón a Netanyahu si es condenado por corrupción

Archivo - El líder del Likud y primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Israel, Isaac Herzog - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha afirmado este lunes que sopesaría una petición para conceder un perdón al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en caso de ser condenado en alguno de los tres casos por corrupción por los que está siendo juzgado desde hace meses, procesos que han sufrido retrasos por motivos de seguridad debido al conflicto en Oriente Próximo.

"Si hay una petición o un proceso, lo divulgaré al público con total transparencia", ha dicho en declaraciones a la Radio del Ejército. "Consideraré lo que es mejor para el Estado", ha señalado, antes de subrayar que el caso "tiene un gran peso sobre la sociedad israelí", en medio de las críticas opositoras contra Netanyahu por su supuesta implicación en estos casos.

Netanyahu, la primera persona en la historia en ser imputada mientras ocupa el cargo de primer ministro de Israel, está acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados, tras las investigaciones encabezadas por el antiguo fiscal general Avichai Mandelblit.

El más grave de ellos es el caso 4000, en el que hace frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.

En el caso 1000, el primer ministro, que ha rechazado en numerosas ocasiones los cargos y ha hablado incluso de una "caza de brujas" contra él, está imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) a cambio de favores.

Por otra parte, en el caso 2000 ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' debilitar al diario de la competencia 'Israel Hayom' --favorable a Netanyahu-- a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.