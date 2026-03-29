El presidente de Israel pide "datos adicionales" antes de pronunciarse sobre una clemencia para Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visita el lugar del impacto de un ataque iraní en Arad (Israel) a 22 de marzo de 2026 - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / AVI OHAYON

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido al Ministerio de Justicia que proporcione "datos adicionales" para facilitar nuevas deliberaciones sobre la petición de clemencia formulada por los abogados del primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, en relación a los casos de corrupción por los que está siendo juzgado.

La oficina del Presidente de Israel pide que esta solicitud no se interprete en modo alguno como una decisión sobre la petición del primer ministro.

El asesor legal de Herzog, Michal Tzuk, ha realizado esta solicitud al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, concretamente "sobre precedentes en el ejercicio de la facultad de indulto antes de la conclusión de los procesos penales, incluyendo casos que involucran gestos diplomáticos o acuerdos de liberación de rehenes", según el comunicado recogido por el diario 'Times of Israel'.

"A pesar de las claras diferencias entre los casos, la documentación solicitada se refiere al ejercicio de la facultad de indulto durante un proceso judicial en curso", continúa el comunicado, antes de añadir que "la solicitud se realizó como parte de la revisión profesional previa a la formulación de una recomendación al presidente Isaac Herzog, y no debe interpretarse como una declaración de postura alguna respecto a la solicitud".

El primer ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien ha denunciado que todo forma parte de una persecución política. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022.

Entre las acusaciones en su contra se encuentra el uso indebido de poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al Gobierno. Uno de los casos se remonta al año 2000, cuando trató supuestamente de llegar a un acuerdo con el diario 'Yedioth Aharonot' para que hablara de forma positiva de su administración a cambio de impulsar una legislación que perjudicara a su principal competencia, el diario 'Israel Hayom'.

Desde el estallido de la guerra de Gaza, Netanyahu ha lamentado que el proceso en su contra ha sido un lastre que le ha impedido ejecutar con normalidad su tarea. El primer ministro ha presentado numerosas peticiones de aplazamiento en sus comparecencias ante el tribunal, citando cuestiones de salud, seguridad o visitas diplomáticas.