El presidente de Israel ve el acuerdo con Líbano "la piedra angular" de la paz

El presidente israelí, Isaac Herzog. - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/Jna Press

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha valorado este lunes el acuerdo alcanzado con Líbano como "la piedra angular" de la paz, tras incidir en que el país quiere "vivir en paz" con todos sus vecinos.

"Israel es una nación que busca la paz. Queremos vivir en paz con todos nuestros vecinos, libres de la amenaza del terrorismo y la violencia", ha asegurado en unas declaraciones en el marco del viaje de su homólogo rumano, Nicusor Dan, a Israel.

Herzog ha incidido así en el interés de esta en paz con Líbano y "libre de la extorsión iraní". "Celebro el memorando de entendimiento firmado el viernes entre Israel y Líbano, que puede convertirse en la piedra angular de esa paz", ha señalado.

En este sentido, ha urgido a la Unión Europea y a la comunidad internacional a apoyar el acuerdo, pidiendo que asistan a Beirut a la hora de "recuperar su economía y su estabilidad y apoyar la seguridad de Israel".

El acuerdo firmado entre Líbano e Israel no supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país y establece solo una salida "gradual" y condicionada siempre al desarme de las milicias de Hezbolá, efectiva únicamente en dos "zonas piloto".

El texto fija que el Ejército libanés "restablecerá la soberanía efectiva" sobre todo su territorio, sin embargo, "a la espera del desarme verificado" de Hezbolá, que ha rechazado ya este acuerdo y avisado por enésima vez que no iniciará un proceso de desarme basado en estas conversaciones entre estas dos partes.

PIDE A LA UE DIÁLOGO CON ISRAEL

Según ha incidido ante Dan, Israel desde los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 "enfrenta una guerra en múltiples frentes contra Irán y sus proxies terroristas".

"Pero esta guerra no es solo contra Israel. Es una guerra librada por el imperio del mal de Irán contra el mundo libre. Rumanía entiende esta amenaza, y apreciamos profundamente su firme apoyo a Israel en esta batalla difícil pero vital", ha incidido.

De esta forma, ha hecho una alusión a quienes "piden boicots y sanciones contra Israel" en Europa pidiendo que "cambien de rumbo". "Las amenazas no avanzarán la paz. El diálogo sí lo hará. Hablen con Israel, comprométanse con Israel y avancemos juntos hacia la paz", ha resumido.