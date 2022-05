El presidente de Kenia reclama a los candidatos a las elecciones de agosto que acepten los resultados

Recuerda que "sólo puede haber un ganador" y pide que "todos lo acepten y se pueda seguir avanzando"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha hecho este jueves un llamamiento a los candidatos a las elecciones generales de agosto para que acepten los resultados y evitar un posible aumento de las tensiones o la violencia a raíz de los comicios en el país africano.

"Mi deseo es de paz para todos. Mi deseo de que terminemos más unidos y fuertes tras estas elecciones, más que nunca antes, y que todas las personas que compiten tengan la mejor de las suertes, sabiendo que sólo puede haber un ganador", ha dicho el mandatario durante un discurso desde la capital, Nairobi, según un comunicado publicado por la Presidencia keniana en su página web.

"Rezamos que todos los acepten y podamos continuar avanzando", ha indicado, antes de agregar que "la tarea de construir una nación es algo que pasa de generación en generación". "Se pide a las generaciones de líderes que pasen el bastón de mando sin romper y pretendo hacer justo eso", ha asegurado Kenyatta, hijo del primer presidente de Kenia tras la independencia, Jomo Kenyatta.

Tras su intervención, el vicepresidente William Ruto --uno de los principales aspirantes a sucederle-- ha prometido que hará todo lo posible para garantizar que las elecciones son pacíficas. "Creo que aquel que sea electo lo será por la voluntad de Dios y respetaremos la voluntad de Dios expresada por la voluntad del pueblo de Kenia", ha zanjado.

El propio Ruto, que se distanció de Kenyatta tras su reelección para un segundo mandato en 2018, ha aprovechado el acto para disculparse con el presidente por sus diferencias, que han marcado la política keniana durante los últimos años. El presidente no tiene autoridad para cesar al vicepresidente, que sólo puede ser cesado a través de un 'impeachment' o una incapacitación.

"Sé que trabajando como vicepresidente no he estado a la altura de las expectativas de mi jefe, su excelencia el presidente. Mi buen amigo, te pido perdón", ha dicho. "No hemos estado tan unidos como deberíamos. Hemos tenido fallos en algunas áreas. Pedimos, y pido yo específicamente, perdón", ha señalado Ruto.

Las tensiones entre Kenyatta y Ruto llegaron a tal punto que el partido gubernamental, el Partido del Jubileo, terminó destituyendo al vicepresidente como uno de sus líderes. Ruto se enfrentará en las elecciones de agosto contra su gran rival, Raila Odinga, en su momento una figura opositora, que sorprendió a analistas y a los propios kenianos al trabar una alianza con el presidente Kenyatta en 2018.

Durante los meses previos, altos cargos cercanos a Ruto habían sido cesados de sus cargos. Kenyatta y Ruto forjaron su alianza tras su imputación por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes contra la Humanidad después de las elecciones presidenciales de 2007, de los que fueron finalmente absueltos.

Ambos fueron acusados de orquestar la violencia que siguió a los comicios presidenciales de diciembre de 2007, que causó más de 1.200 muertos y alrededor de 350.000 desplazados.

Posteriormente, unieron fuerzas de cara a las elecciones de 2013 frente a Odinga, hasta entonces primer ministro y quien en un primer momento no reconoció la victoria de Kenyatta ni en esos comicios ni en los de 2017, sumiendo al país en sendas crisis, la última de las cuales se zanjó a través del acuerdo en 2018 entre el presidente y el líder opositor.

Sin embargo, en esta ocasión Kenyatta ha trasladado su apoyo a Odinga de cara a los comicios. Odinga eligió recientemente a Martha Karua como su compañera de fórmula electoral de cara a las elecciones presidenciales, mientras que Ruto ha optado por Rigathi Gachagua, quien fue asesor de Kenyatta entre 2001 y 2006, como candidato a la Vicepresidencia.