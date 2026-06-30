El presidente de Líbano reivindica el papel del Ejército frente a "campañas de descrédito y difamación"

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun. - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha reivindicado este martes el papel del Ejército libanés para "extender la autoridad del Estado, preservar la seguridad y la estabilidad del país, controlar las fronteras y proteger la paz civil" ante lo que ha considerado "campañas de descrédito y difamación" ante el acuerdo para poner fin a la ofensiva de Israel, que ocupa el sur del territorio libanés en su campaña contra el partido milicia chii Hezbolá.

En un encuentro con el jefe de las Fuerzas Armadas libanesas, el general Rudolph Haykal, el mandatario libanés ha tratado la situación de seguridad en el país y las misiones previstas en el marco del acuerdo alcanzado con Israel para para poner fin a la guerra en el país y recuperar el control de partes del sur de Líbano.

"El presidente de la República elogió el papel que desempeña el Ejército -su mando, oficiales y soldados- para extender la autoridad del Estado, preservar la seguridad y la estabilidad del país, controlar las fronteras y proteger la paz civil", ha indicado la Presidencia en un mensaje difundido en redes sociales.

De esta forma, Aoun ha cargado contra "las campañas de descrédito y difamación" dirigidas contra la institución militar y su liderazgo. "No afectarán su desempeño nacional, comprometido con las decisiones de la autoridad política, ni la confianza que las autoridades y los ciudadanos libaneses depositan", ha afirmado sobre el estamento militar.

El acuerdo firmado entre Líbano e Israel no supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país y establece solo una salida "gradual" y condicionada siempre vinculada al desarme de las milicias chiís, efectiva únicamente en dos "zonas piloto".

El texto fija que el Ejército libanés "restablecerá la soberanía efectiva" sobre todo su territorio, sin embargo, "a la espera del desarme verificado" de Hezbolá, que ha rechazado ya este acuerdo y avisado por enésima vez que no iniciará un proceso de desarme basado en estas conversaciones entre estas dos partes.