El presidente de Líbano subraya que las negociaciones con Israel "progresan" pese a la nueva ofensiva

Archivo - El presidente de Líbanp, Joseph Aoun, durante una reunión en Beirut. - Europa Press/Contacto/VIRGINIE LEFOUR - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha defendido este lunes mantener negociaciones con Israel pese a la nueva ofensiva lanzada por el Ejército israelí, con nuevos bombardeos y avances territoriales al norte del río Litani, insistiendo en que aunque haya "obstáculos" las conversaciones están "progresando".

"Las negociaciones pueden encontrar obstáculos o demorarse para alcanzar nuestro objetivo, pero están progresando. Todos los asuntos se resuelven mediante la negociación, sin importar cuánto tiempo tome. La guerra no reportará ningún beneficio a ninguna de las partes involucradas", ha señalado el mandatario tras una reunión política en Líbano, según informa la Presidencia libanesa.

Aoun ha insistido en que tener conversaciones, que facilita Washington y que pactaron un alto el fuego que en la práctica no se ha mantenido, es la opción "más segura" y "no supone una rendición ni una concesión". De todos modos ha concedido que "no resolverá el problema de inmediato" y ha pedido dar tiempo al proceso ya que "es la única solución para detener la guerra con el menor daño posible".

"Las guerras suelen terminar de dos maneras: o hay un vencedor, o se llega a un acuerdo mediante negociaciones. Esto es lo que ha ocurrido y está ocurriendo actualmente en muchos países del mundo, como Irán y Estados Unidos, que optaron por las negociaciones", ha señalado, insistiendo en mantener los canales abiertos.

Estas declaraciones llegan cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado al Ejército lanzar nuevos bombardeos contra "objetivos terroristas" en Beirut, en el marco de la intensificación de la ofensiva y la invasión terrestre del país vecino, después de que las tropas israelíes hayan avanzado ya más allá del río Litani.

Aoun ha denunciado que el país "hace frente a una agresión feroz" por parte de Israel y viene insistiendo en que un alto el fuego permanente debe ser el primer paso que se de en las conversaciones que ambos países mantienen en Washington.