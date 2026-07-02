El presidente de Lituania apuesta por enmendar la Constitución retirar la prohibición sobre armas nucleares

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en declaraciones durante una cumbre europea. - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha apostado este jueves por enmendar la Constitución nacional para retirar la prohibición sobre armas nucleares, incidiendo en que el país se encuentra en una "zona gris" en el seno de la OTAN, después de que Finlandia haya aprobado regulación para eliminar barreras legales respecto a la entrada, transporte y almacenamiento de armas nucleares en el país.

"Se trata de una prohibición absoluta, sin reservas. Lituania es prácticamente el único país de la OTAN que se ha impuesto esta prohibición a sí mismo. Sin duda, debemos tener esto en cuenta", ha afirmado el mandatario lituano en declaraciones recogidas por la cadena LRT, quien ha avisado de que el país báltico se encuentra "en una especie de zona gris dentro de la propia OTAN".

En este sentido, ha lamentado que el país puede ser el "eslabón débil" en la organización militar y ha apostado por avanzar en los cambios constitucionales necesarios para permitir el despliegue de armas nucleares en el territorio nacional.

APUNTA A UN CONSENSO POLÍTICO PARA REALIZAR LA REFORMA

Nauseda ha incidido en que casi todos los líderes de las facciones parlamentarias coinciden en la evaluación de que esta normativa es obsoleta. "Hemos llegado a la conclusión de que ahora es el momento en que tanto el Seimas como el presidente del Seimas demuestren el liderazgo necesario", ha indicado, sugiriendo así que el Parlamento dé los pasos necesarios para la reforma constitucional.

Estas declaraciones tienen lugar después de la reunión con los distintos grupos parlamentarios respecto a las perspectivas de cambiar la disposición constitucional que prohíbe el despliegue de armas nucleares en Lituania.

La Carta Magna lituana fija que no puede haber armas de destrucción masiva ni bases militares de Estados extranjeros en el territorio nacional.