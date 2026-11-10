El presidente de Paraguay asegura que fueron pagados "casi" el 95% de los afectados por la caída de Ueno Bank

Jura de Pedro Alliana como Presidente de la República del Paraguay - PRESIDENCIA DE PARAGUAY

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha anunciado este martes que las autoridades ya han pagado a "casi" el 95% de los ahorradores afectados por la caída de Ueno Bank, que ha desatado una crisis política en el país latinoamericano con un 'impeachment' al ahora exmandatario Santiago Peña, que se encuentra en prisión por este caso.

"Compatriotas: A días de la resolución de Ueno Bank, respondimos con hechos: completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas. El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso", ha indicado en sus rede sociales.

Alliana, que asumió la Presidencia el pasado viernes horas después de la destitución de Peña por el Senado, ha precisado que "pagamos a 1.740.000 ahorristas, equivalente a 330 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos".

"Aportantes y jubilados del sector público: la recuperación de los recursos previsionales tendrá prioridad. Vamos a trabajar hasta que cada familia recupere la tranquilidad que se merece", ha prometido.

El Congreso inició el juicio contra Peña tras rechazar su renuncia al cargo, una medida que le habría permitido estar aforado en calidad de senador vitalicio. Tras su destitución el viernes, fue detenido por orden de la Fiscalía y puesto en prisión preventiva un día después, acusado de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.