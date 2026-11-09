El presidente de Paraguay propone al funcionario que alertó sobre Ueno Bank para integrar la dirección del Banco Central

Pedro Alliana - Stringer/dpa

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha continuado este lunes con los cambios en el Ejecutivo días después de asumir el cargo tras la destitución de Santiago Peña, al tiempo que ha propuesto a un funcionario que alertó de posibles irregularidades de Ueno Bank para dirigir el Banco Central de Paraguay.

Entre los nombramientos destaca el de Eduardo Ariel González como asesor jurídico de la Presidencia y al que los medios locales se refieren como hombre de confianza del expresidente Horacio Cartes, del Partido Colorado.

También se han producido cambios en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, con el viceministro Juan Pablo Cosp al frente en lugar de Gustavo Villate; y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, que estará a partir de ahora dirigido por Víctor Andrés González, informa el diario 'ABC Color'.

Por otra parte, Alliana ha propuesto al economista Fernando Rivarola, el exgerente de Supervisión que advirtió sobre las operaciones de Ueno Bank meses antes de su colapso, para que forme parte del Directorio del Banco Central del Paraguay.

La incorporación de Rivalora, que fue apartado de su cargo precisamente por el Ejecutivo de Peña siendo Alliana su 'número dos', requiere la aprobación por parte del Congreso.

Está previsto que el Senado celebre este mismo lunes una sesión extraordinaria para abordar este nombramiento y el de Jorge Luis Schreiner Marengo como presidente del Banco Central de Paraguay.

Alliana juró este viernes el cargo tras la destitución y detención de Santiago Peña por el escándalo financiero en torno a Ueno Bank, cuya enorme crisis de liquidez ha dejado temporalmente a millones de depositantes, pensionistas entre ellos, sin acceso a su dinero.