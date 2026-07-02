El presidente del Parlamento iraní niega que el OIEA tenga acceso a centrales nucleares dañadas: "Es la ley"

Archivo - Vista de la central nuclear de Bushehr en la costa del Golfo Pérsico, en Bushehr, al suroeste de Irán, antes de los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha rechazado este miércoles que los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) tengan acceso a instalaciones bombardeadas, en alusión a los complejos nucleares alcanzados por ataques de Estados Unidos e Israel, subrayando que el acceso a estos lugares "está prohibido bajo cualquier circunstancia", ya que esa "es la ley".

"Es falso que los inspectores del OIEA tengan acceso a sitios bombardeados", ha manifestado Qalibaf en declaraciones recogidas por la radiotelevisión estatal iraní IRIB en las que ha aludido a las leyes aprobadas por el Parlamento y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional: "El acceso a sitios bombardeados y dañados está prohibido bajo cualquier circunstancia. Esta es la ley", ha incidido.

Al hilo, ha advertido que desde Teherán no otorgan "privilegio alguno más allá de los niveles de acceso establecidos por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional", órgano que, ha recordado, "es responsable de determinar el nivel de acceso y ha especificado su marco".

En este sentido, el presidente del Parlamento ha indicado que, actualmente, los técnicos del OIEA "solo tienen derecho de acceso en dos casos: la central nuclear de Bushehr (en la costa del golfo Pérsico) y el reactor de Teherán". "El acceso se limita a estos límites y nos comprometemos a mantenerlo", ha apostillado.

Sus palabras llegan menos de una semana después de que el director general del Organismo, Rafael Grossi, apuntara a conversaciones con las autoridades de Irán para un sistema de verificación "muy sólido" de su programa nuclear, en el marco del acuerdo preliminar alcanzado con Estados Unidos.

Dos días después de las declaraciones del dirigente del OIEA, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ya advirtió que el acceso de la entidad a instalaciones nucleares iraníes dañadas seguía "bloqueado". "Aconsejamos a Grossi que cumpla con sus deberes de manera más responsable en lugar de dedicarse a la propaganda electoral", criticó.