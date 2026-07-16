El presidente de Perú confía para los próximos años en un gobierno "de conciliación" de Keiko Fujimori

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. - Europa Press/Contacto/El Comercio

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, José María Balcázar, ha manifestado este jueves su confianza en que la nueva presidente electa, Keiko Fujimori, gobierne con una amplia base de consensos, en una suerte de gobierno de conciliación que "inicie una nueva era" para el país. "Tengo fe en que eso se pueda producir", ha afirmado.

Fujimori se ha desplazado este jueves hasta el Palacio de Gobierno donde ha podido conversar con Balcázar, como parte de un acto institucional y de carácter protocolario, tal y como ambos han remarcado.

Balcázar ha planteado a la presidenta electa "la necesidad y la posibilidad" de que su próximo mandato pueda ser "de conciliación" y agrupe "una amplia base" con la que poder consensuar de cara a futuros desafíos democráticos. "Inicia una nueva era y tengo fe en que eso se pueda producir", ha dicho, según recoge la cadena RPP.

Asimismo, el presidente peruano también ha transmitido que confía en que algunas de las obras que se han puesto ya en marcha y que no han podido concluir por falta de tiempo puedan ser continuadas durante estos próximos años.

Por su parte, Fujimori ha destacado la "cordialidad" con la que ha transcurrido la reunión "más allá de las diferencias ideológicas" que les separa, lo que "es una muestra de institucionalidad y de lo que significa la democracia" en Perú y ha agradecido la disposición de las autoridades salientes en el traspaso de poder.

Fujimori ha puesto en valor que los retos más inmediatos que tiene por delante su gobierno una vez asuma definitivamente el 28 de julio pasan por la gestión de los efectos del fenómeno climático El Niño y la lucha contra el crimen. "Tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden", ha dicho.

El miércoles la líder de Fuerza Popular recibió de manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las credenciales electorales que certificaban su triunfo en la reñida segunda vuelta de las elecciones generales que se celebraron el 7 de junio.

Con apenas 50.000 votos de diferencia Fujimori, que se había quedado ya a las puertas de la presidencia en tres ocasiones, se impuso a Roberto Sánchez en una cita electoral marcada por una década de profunda crisis de inestabilidad política e institucional, por la que han circulado hasta ocho presidentes.