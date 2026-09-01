El presidente de Polonia insiste en reparaciones de guerra a Alemania en el aniversario de la invasión nazi

El presidente polaco, Karol Nawrocki, durante el acto por la batalla de Westerplatte. - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha insistido este martes en la exigencia a Alemania de que pague reparaciones de guerra a Polonia en un acto en la isla de Westerplatte por el aniversario de la invasión nazi del país en 1939, avisando de que las relaciones de buenas vecindad con Berlín dependen de este tipo de iniciativas.

"Si queremos que la buena vecindad o la amistad se hagan realidad, necesitamos acciones, no solo buenas palabras", ha señalado el mandatario polaco en su intervención en el acto de conmemoración de los 87 años de la batalla de Westerplatte, considerado el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial y que se saldó con la victoria nazi tras una semana de resistencia de las fuerzas polacas.

En este sentido ha recalcado que es responsabilidad suya exigir esos pagos. "Esto es lo que Polonia y los polacos necesitan hoy, en términos simbólicos, pero también en cuestiones fundamentales. Se deben pagar reparaciones e indemnizaciones a Polonia. No solo por el pasado, por justicia histórica, sino también por el futuro", ha añadido, detallando que esos fondos se destinarían a las Fuerzas Armadas y a la industria armamentística polaca. "De esta manera, no tendremos que recurrir a préstamos occidentales, recibiremos lo que se nos debe", ha resumido.

Nawrocki, dirigente del ultraconservador Ley y Justicia (PiS) y más crítico con la Unión Europea que el primer ministro, el 'popular' Donald Tusk, ha señalado que las indemnizaciones de guerra es un asunto que las autoridades alemanas deben "resolver" por lo que ha planteado a Tusk aunar fuerzas para "lograrlo juntos".

Esto tras incidir en que la realidad de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo poco conocida en el país vecino. "La verdad y la responsabilidad exigen que quienes ostentan el poder hoy sean conscientes de que existe una verdad sobre la Segunda Guerra Mundial que apenas se escucha entre nuestros vecinos occidentales, entre nuestros aliados, en Berlín, en Alemania. Una verdad que Europa desconoce o no quiere conocer", ha asegurado.

De esta forma ha asegurado que esta "verdad no trasciende el Atlántico", en referencia a Estados Unidos, y que sigue generando "grandes problemas" incluso entre los Ejecutivos actuales. "Todos debemos repetir y comprender, aunque duela, que los alemanes no necesitaran a Adolf Hitler para despreciar a Polonia, a los polacos y a la identidad polaca", ha subrayado, asegurando que había una tendencia antipolonista en la República de Weimar.