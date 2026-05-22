El presidente de RCA desvela el nuevo Gobierno, marcado por la continuidad y con pocas caras nuevas

Archivo - Faustin Archange-Touadéra, presidente de República Centroafricana - PRESIDENCIA DE REPÚBLICA CENTROAFRICANA - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República Centroafricana (RCA), Faustine-Archange Touadéra, ha anunciado una remodelación del Gobierno, marcado por la continuidad y sin cambios en las carteras más relevantes, un mes después de asumir el cargo para un tercer mandato tras su victoria en las elecciones de diciembre de 2025.

El decreto publicado por el mandatario, que se impuso en los comicios con cerca del 78% de los votos --entre denuncias de fraude del principal opositor, Anicet-Georges Dologuélé--, refleja que el nuevo Ejecutivo estará integrado por 26 ministros, dos viceministros y cuatro secretarios de Estado, con Félix Moloua de nuevo como primer ministro.

Así, Claude Rameax Bireau seguirá al frente de la cartera de Defensa, mientras que Sylvie Baïpo-Temon continuará en Exteriores, Hervé Ndouba en Finanzas y Arnaud Djoubaye Abazène en Justicia. Por su parte, varios ministros cambian carteras de manos, entre ellos el antiguo líder rebelde Hassan Bouba y el hasta ahora titular de Energía, Arthur Bertrand Piri, quien estará a cargo de Obras Públicas.

Entre las caras nuevas figuran Bienvenu Zokoué, quien pasa de ser jefe de la Policía a encabezar el Ministerio del Interior, y Henri Wanzet Linguissara, considerado principal arquitecto de los acuerdos de paz firmados en 2025 con varios grupos rebeldes y quien estará encargado de Desarme, Desmovilización y Reintegración.

Touadéra, quien lleva al frente del país desde 2016, obtuvo un nuevo mandato en las elecciones de diciembre de 2025 después de que un referéndum constitucional celebrado en 2023 --marcado por el boicot opositor-- permitiera eliminar el límite de mandatos, ampliar su duración hasta los siete años y prohibir a ciudadanos con doble nacionalidad presentarse a la jefatura del Estado.

A pesar de que Touadéra ha sido crecientemente criticado por lo que la oposición define como una deriva autoritaria y por sus firmes lazos con Rusia --incluido el despliegue de mercenarios del antiguo Grupo Wagner para respaldar al Ejército en su lucha contra varios grupos armados--, los acuerdos de paz alcanzados con diversas formaciones rebeldes han permitido consolidar su figura.